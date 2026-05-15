Появились подробности нападения мужчины с ножом на девочку в Подмосковье

Состояние семилетней девочки, на которую в Подмосковье напал неизвестный мужчина, оценивается медиками как средней степени тяжести. Об этом сообщает 112.

По данным Telegram-канала, у ребенка обнаружили резаную рану щек и височной области. Помимо этого, у пациентки многочисленные ссадины.

Как сообщает Life со ссылкой на SHOT, инцидент произошел в поселке Николины Сады под Наро-Фоминском. Мужчина якобы нанес несовершеннолетней удар по лицу ножом, когда та гуляла с сестрой. Последняя избежала серьезных травм.

В результате его задержали по горячим следам. Предварительно, им оказался неработающий 22-летний мужчина.

Что именно стало причиной нападения, не уточняется. Известно, что с подозреваемым ребенок раньше знаком не был.

До этого в Башкирии мужчина жестоко изрезал брата и его знакомого ножом во время распития алкогольных напитков дома у последнего. Он напал на обоих ночью, когда те спали после застолья и произошедшей в процессе драки.

После нанесения травм россиянин позвонил семье по видеосвязи и показал место преступления.

Ранее во Франции мать и двое ее детей с ножами ворвались в школу и напали на учеников.