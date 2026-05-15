Мужчина, ударивший ножом девочку в Подмосковье, мог страдать психическим расстройством

РЕН ТВ: напавший на девочку в Подмосковье страдал психическим расстройством

Молодой человек, которого подозревают в нападении на ребенка в Подмосковье, предположительно, психически нездоров. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, нападавшему 22 года, он студент одного из колледжей. Каким именно психическим расстройством страдает мужчина, не уточняется.

Подозреваемый напал на семилетнюю девочку со спины, когда та вместе со старшей сестрой шла в магазин. Младшая девочка упала в кювет и стала звать на помощь. После нанесения травм нападавший скрылся.

Известно, что ребенка уже выписали из больницы. Ей понадобится психологическая помощь.

Инцидент произошел накануне в поселке Николины Сады.

Ребенок получил резаную рану щек и височной области, а также многочисленные ссадины.

По данным СМИ, с этим человеком пострадавшая знакома не была.

