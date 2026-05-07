Женщина напала с ножом на парикмахера, оставшись недовольной результатом

В Бразилии клиентка напала с ножом на стилиста из-за результата его работы

В Сан-Паулу арестовали Лаис Габриэлу Барбозу да Кунью после того, как она напала с ножом на парикмахера. Женщина осталась недовольна результатом процедуры по текстурированию и мелированию волос, пишет Daily Mail.

По данным камер видеонаблюдения, да Кунья подошла к стилисту Эдуардо Феррари, в тот момент, когда он работал с другим клиентом. Достав из сумочки нож, она вонзила его мужчине между лопаток. Двое посетителей сразу же обезвредили нападавшую, а раненый парикмахер вт панике бросился к выходу. Позже выяснилось, что рана оказалась поверхностной, и жизни стилиста ничего не угрожает.

Как установило следствие, да Кунья посетила салон и осталась довольна результатом: она даже хвасталась новой причёской в соцсетях. Однако спустя несколько дней женщина начала заваливать салон жалобами, требовать возврата денег и заявила, что хочет «поджечь» Феррари. По ее словам, стрижка сделала её похожей на персонажа комиксов. Ей отказали в возврате, объяснив, что процедура выполнена по согласованию, но жалобы продолжились.

В один из дней бразильянка пришла в салон без предупреждения, устроила скандал и потребовала немедленного решения проблемы. Швейцара вызвали, чтобы вывести её, но за несколько мгновений до этого произошло нападение. По словам сотрудников, да Кунья кричала, что наймет киллера для Эдуардо, если ей не вернут деньги.

Полиция классифицировала инцидент как нападение, что вызвало возмущение пострадавшего. Он также сообщил, что салон пересмотрит меры безопасности и, возможно, сменит помещение.

