Авиаэксперт назвал плюсы введения биометрии в российских аэропортах

В России с 1 июня стартует эксперимент по использованию биометрии для посадки в самолет и регистрации на рейс. Первоначально это затронет два аэропорта – Шереметьево и Пулково. Такая система идентификации пассажиров позволит не только ускорить все процедуры перед посадкой, но и повысить качество контроля, заявил 360.ru главред портала Avia.ru Роман Гусаров.

Он напомнил, что на посадочном гейте сотрудники аэропортов проверяют у пассажиров посадочные талоны, сопоставляя фото в документах с реальным человеком. Эта процедура не исключает ошибок, так как визуальная оценка – субъективный процесс, отметил эксперт.

«Биометрические системы обеспечивают высочайшую точность распознавания, они точно не ошибутся, ведь в современных загранпаспортах, к примеру, уже содержатся необходимые данные», — подчеркнул он.

Система потребует предоставления биометрии лица, поэтому при формировании единой базы данных вероятность ошибок будет сведена к нулю, что значительно повысит безопасность, пояснил Гусаров. При этом пассажирам такая система тоже будет удобна – им достаточно будет зайти в автоматизированную кабинку, сэкономив время на проверки.

При этом авиаэксперт подчеркнул, что такое цифровое новшество не отменит классические методы – они будут применяться параллельно. Так, сегодня пассажиры уже могут попасть в самолет по QR-коду на смартфоне, однако при необходимости все-таки они должны предъявить другие документы, включая справки о перелете или отметки для командировочной отчетности, напомнил специалист. Таким образом, физическая и цифровая системы будут существовать одновременно.

Гусаров также посоветовал россиянам придерживаться правил предосторожности. В пример он привел возможность сесть на поезд «Сапсан» по паспорту, так как данные пассажиров уже значатся в электронной системе. Это, однако, не исключает необходимости иметь с собой билет на всякий случай – например, если произойдет сбой, то без него попасть в транспорт не получится.

«Поэтому всегда лично я рекомендую — все равно возьмите распечатанный на бумаге посадочный талон. Это как минимум не помешает», — заключил авиаэксперт.

Напомним, 12 мая сообщалось, что в России запускают пилотный проект по использованию государственной Единой биометрической системы (ЕБС) для посадки в самолет и регистрации на рейс – соответствующее постановление подписало правительство. Проект пройдет в аэропортах Пулково и Шереметьево и коснется авиарейсов «Аэрофлота» между Москвой и Санкт-Петербургом. Это позволит проходить предполетные проверки в ускоренном режиме. Ожидается, что, как только техническая инфраструктура будет готова, к эксперименту смогут присоединиться другие аэропорты и авиаперевозчики.

Ранее в России продлили эксперимент по сбору биометрии мигрантов.

 
