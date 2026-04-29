В России продлили эксперимент по сбору биометрии мигрантов

В России до конца 2027 года продлили эксперимент по сбору биометрии мигрантов

Правительство России решило продлить эксперимент по сбору биометрических данных у въезжающих в страну иностранных граждан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее постановление кабинета министров.

Эксперимент был рассчитан до 30 июня текущего года. Теперь он продлится до 31 декабря 2027 года.

С 1 декабря 2024 года иностранцы и лица без гражданства обязаны сдавать биометрию в московских аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково, подмосковном аэропорту Жуковский, а также в автомобильном грузопассажирском пункте пропуска «Маштаково» в Оренбургской области. С 30 июня 2025 года иностранцы без виз должны заполнить электронное заявление не позднее чем за 72 часа до планируемой поездки в Российскую Федерацию.

От обязательной сдачи биометрии освобождены граждане Белоруссии, дети младше шести лет, дипломаты и сотрудники международных организаций с семьями.

