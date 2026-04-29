Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пожар на стройке в МосквеВойна США и Израиля против Ирана
Общество

В России продлили эксперимент по сбору биометрии мигрантов

Константин Михальчевский/РИА Новости

Правительство России решило продлить эксперимент по сбору биометрических данных у въезжающих в страну иностранных граждан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее постановление кабинета министров.

Эксперимент был рассчитан до 30 июня текущего года. Теперь он продлится до 31 декабря 2027 года.

С 1 декабря 2024 года иностранцы и лица без гражданства обязаны сдавать биометрию в московских аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково, подмосковном аэропорту Жуковский, а также в автомобильном грузопассажирском пункте пропуска «Маштаково» в Оренбургской области. С 30 июня 2025 года иностранцы без виз должны заполнить электронное заявление не позднее чем за 72 часа до планируемой поездки в Российскую Федерацию.

От обязательной сдачи биометрии освобождены граждане Белоруссии, дети младше шести лет, дипломаты и сотрудники международных организаций с семьями.

Ранее сообщалось, что количество россиян, сдавших биометрию, резко выросло.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!