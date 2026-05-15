Россияне начали чаще путешествовать по стране в 2026 году

В 2026 году российские туристы начали все чаще проводить отпуска в различных частях своей страны. Об этом kp.ru сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

«Туристы выбирают Россию. Достаточно посмотреть на цифры: 86 миллионов поездок по стране за год против 18 миллионов — за границу», — рассказала специалист.

По словам директора АТОР, на данный момент самым востребованным зарубежным направлением по-прежнему является Турция. Однако даже эта страна уступает по популярности Краснодарскому краю.

Согласно данным эксперта, в этом году поездки в Турцию уже планировали 6 миллионов российских туристов. В то же время поездки в Краснодарский край выбирали 17 миллионов путешественников.

Основатель и руководитель компании по индивидуальному туризму Mayel Travel Майя Котляр до этого говорила, что многие россияне начали отказываться от поездок за границу, предпочитая проводить свой летний отпуск дома. По ее словам, одной из главных причин такой тендеции оказалось закрытие первичных потребностей, поскольку в текущем году значительно выросли цены на базовые товары и услуги, а также увеличилась налоговая нагрузка и ускорилась инфляция.

