Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Общество

Турэксперт объяснила, почему россияне массово отказываются от поездок за границу

Эксперт Котляр: люди не едут в отпуск за границу из-за первичных потребностей
mimagephotography/Shutterstock/FOTODOM

Многие россияне начали отказываться от путешествий за границу, предпочитая проводить летний отпуск дома. Одной из главных причин такой тендеции стало закрытие первичных потребностей. Об этом kp.ru рассказала основатель и руководитель компании по индивидуальному туризму Mayel Travel Майя Котляр.

«В этом году заметно выросли цены на базовые товары и услуги, увеличилась налоговая нагрузка, ускорилась инфляция. Для массового сегмента потребителей приоритетом стало закрытие первичных потребностей и отпуск зачастую отодвигается на второй план», — объяснила специалист.

Турэксперт напомнила, что летний сезон по-прежнему является самым дорогим временем для путешествий. При этом возрастают цены как на отдых за границей, так и внутри России. На фоне этого многие люди предпочитают переносить запланированные поездки на октябрь или бархатный сезон.

Помимо этого, немаловажную роль играет психологический фактор. Специалист рассказала, что многие столкнулись с усталостью от постоянного напряжения, тревожных новостей и проблем с перелетами. Для россиян с такой проблемой лучшим отдыхом стала возможность остаться дома и хорошо выспаться.

Эксперт сервиса бронирования пакетных туров OnlineTours Светлана Герасимова до этого говорила, что в 2026 году российским туристам стал доступен ряд новых безвизовых направлений, а въезд в некоторые страны стал значительно проще. Эксперт напомнила, что с 11 мая 2026 года начал действовать безвизовый режим с Саудовской Аравией, а в 2025-м такой режим был введен и с Китаем.

Ранее россиянам назвали страны, в которых больше всего all inclusive-бронирований.

 
Теперь вы знаете
Как принудительно вернуть деньги на карту за неудачную покупку
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!