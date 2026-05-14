Турэксперт объяснила, почему россияне массово отказываются от поездок за границу

Эксперт Котляр: люди не едут в отпуск за границу из-за первичных потребностей

Многие россияне начали отказываться от путешествий за границу, предпочитая проводить летний отпуск дома. Одной из главных причин такой тендеции стало закрытие первичных потребностей. Об этом kp.ru рассказала основатель и руководитель компании по индивидуальному туризму Mayel Travel Майя Котляр.

«В этом году заметно выросли цены на базовые товары и услуги, увеличилась налоговая нагрузка, ускорилась инфляция. Для массового сегмента потребителей приоритетом стало закрытие первичных потребностей и отпуск зачастую отодвигается на второй план», — объяснила специалист.

Турэксперт напомнила, что летний сезон по-прежнему является самым дорогим временем для путешествий. При этом возрастают цены как на отдых за границей, так и внутри России. На фоне этого многие люди предпочитают переносить запланированные поездки на октябрь или бархатный сезон.

Помимо этого, немаловажную роль играет психологический фактор. Специалист рассказала, что многие столкнулись с усталостью от постоянного напряжения, тревожных новостей и проблем с перелетами. Для россиян с такой проблемой лучшим отдыхом стала возможность остаться дома и хорошо выспаться.

Эксперт сервиса бронирования пакетных туров OnlineTours Светлана Герасимова до этого говорила, что в 2026 году российским туристам стал доступен ряд новых безвизовых направлений, а въезд в некоторые страны стал значительно проще. Эксперт напомнила, что с 11 мая 2026 года начал действовать безвизовый режим с Саудовской Аравией, а в 2025-м такой режим был введен и с Китаем.

