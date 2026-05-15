Самолеты из Саратова и Антальи не смогли приземлиться во Внуково

Два самолета не приземлились во Внуково из-за ограничений по безопасности

Два самолета не смогли приземлиться в московском аэропорту Внуково из-за действующих ограничений, связанных с безопасностью. Об этом сообщает ТАСС.

В аэропорту рассказали, что на запасные аэродромы ушли два самолета из Саратова и Антальи.

Рейсы перенаправили на временную посадку в Санкт-Петербург и Нижний Новгород, добавили во Внуково.

До этого в Росавиации сообщили, что московские аэропорты Домодедово и Внуково принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за введенных временных ограничений.

13 мая сообщалось, что восемь самолетов не смогли приземлиться в столичных аэропортах Внуково и Домодедово из-за ограничений по безопасности.

В частности, рейс из Стамбула отправили в аэропорт вылета. Самолеты, летевшие из Самарканда, Челябинска, Перми, Екатеринбурга и Уфы направили в московский аэропорт Шереметьево. Из Домодедово в Жуковский был направлен один борт. Со всеми изменениями можно было ознакомиться на онлайн-табло аэропортов.

Ранее из-за временных ограничений в Пулково не смог приземлиться самолет.