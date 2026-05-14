Покинувшего РФ экс-замглавы Минприроды арестовали за хищение средств РЭО

Тверской райсуд Москвы заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу экс-заместителю министра природных ресурсов и экологии Денису Буцаеву по делу о мошенничестве при хищении средств «Российского экологического оператора» (РЭО). Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов столицы в своем Telegram-канале.

Экс-чиновник будет находиться под стражей два месяца с момента его передачи российским правоохранителям в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ, либо с момента фактического задержания внутри страны.

Буцаев 1977 года рождения, уроженец Москвы, ушел с поста замминистра по собственному желанию 23 апреля. В Минприроды он курировал департамент экономики замкнутого цикла, управление цифровизации, а также ППК «РЭО», которую ранее возглавлял.

Экс-чиновника обвиняют в двух эпизодах мошенничества в виде хищения денежных средств РЭО в особо крупном размере, он объявлен в международный розыск. Ему грозит до 10 лет колонии и штраф до 1 млн рублей. 30 апреля «Ведомости» сообщили, что Буцаев покинул Россию через Белоруссию сразу после распоряжения о его отставке 22 апреля.

В конце апреля уголовные дела о мошенничестве также были возбуждены в отношении административного директора РЭО Юрия Валдаева, а также топ-менеджеров Екатерины Степкиной и Максима Щербакова, причем в материалах этих дел фигурирует и Буцаев.

Ранее в «СР» возмутились бегством экс-замглавы Минприроды за границу.