Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Общество

Стало известно, какой срок грозит уехавшему из России бывшему замглавы Минприроды

До 10 лет колонии грозит в РФ бежавшему из страны экс-замглавы Минприроды Буцаеву
Дмитрий Астахов/РИА Новости

Лишение свободы на срок до 10 лет грозит бывшему заместителю главы Минприроды Денису Буцаеву, объявленному в федеральный розыск по делу о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Там отметили, что Буцаев в статусе обвиняемого проходит по делу по статье Уголовного кодекса РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

Кроме срока до 10 лет лишения свободы наказание по статье предусматривает штраф в размере до 1 млн рублей.

30 апреля сообщалось, что Буцаев покинул Россию.

По информации собеседников издания, Буцаев оперативно уехал из России через Минск сразу после получения распоряжения об отставке 22 апреля.

В конце апреля в отношении административного директора РЭО Юрия Валдаева было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Один из источников «Ведомостей» подтвердил эту информацию. Другой сообщил, что дела были также возбуждены в отношении топ-менеджеров компании Екатерины Степкиной и Максима Щербакова. В материалах уголовных дел фигурирует в том числе и Буцаев, уточнили в издании.

Ранее экс-замдиректору концерна «Калашников» предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве.

 
Теперь вы знаете
Боюсь, что меня заменит ИИ: что делать, чтобы не потерять работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!