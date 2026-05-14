Стало известно, какой срок грозит уехавшему из России бывшему замглавы Минприроды

Лишение свободы на срок до 10 лет грозит бывшему заместителю главы Минприроды Денису Буцаеву, объявленному в федеральный розыск по делу о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Там отметили, что Буцаев в статусе обвиняемого проходит по делу по статье Уголовного кодекса РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

Кроме срока до 10 лет лишения свободы наказание по статье предусматривает штраф в размере до 1 млн рублей.

30 апреля сообщалось, что Буцаев покинул Россию.

По информации собеседников издания, Буцаев оперативно уехал из России через Минск сразу после получения распоряжения об отставке 22 апреля.

В конце апреля в отношении административного директора РЭО Юрия Валдаева было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Один из источников «Ведомостей» подтвердил эту информацию. Другой сообщил, что дела были также возбуждены в отношении топ-менеджеров компании Екатерины Степкиной и Максима Щербакова. В материалах уголовных дел фигурирует в том числе и Буцаев, уточнили в издании.

