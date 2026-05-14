Экс-замглавы Минприроды России заочно обвинили в мошенничестве

Бывшего заместителя главы Минприроды России Дениса Буцаева заочно обвиняют в двух эпизодах мошенничества. Об этом сообщило РИА Новости.

По данным агентства, экс-чиновник объявлен в международный розыск по обвинению в двух эпизодах мошенничества в виде хищения денежных средств «Российского экологического оператора» (РЭО) в особо крупном размере.

Также РИА Новости сообщило, что следствие попросило Тверской суд Москвы заочно арестовать Буцаева.

Ему грозит в России до 10 лет колонии и штраф в размере до 1 млн рублей.

30 апреля газета «Ведомости» со ссылкой на источники написала, что Буцаев покинул Россию. По информации собеседников издания, экс-замминистра оперативно уехал из РФ через Минск сразу после получения распоряжения об отставке 22 апреля.

В конце апреля в отношении административного директора РЭО Юрия Валдаева было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Один из источников «Ведомостей» подтвердил эту информацию. Другой сообщил, что дела были также возбуждены в отношении топ-менеджеров компании Екатерины Степкиной и Максима Щербакова. В материалах уголовных дел фигурирует в том числе и Буцаев, уточнили «Ведомости».

Ранее суд приговорил экс-замминистра обороны РФ к 19 годам колонии.

 
