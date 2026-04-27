Галкина осудили за растрату миллиардов «Роснано»

Гагаринский суд Москвы вынес приговор бывшему гендиректору компании «Пластик лоджик» Борису Галкину по делу о растрате более 6 млрд рублей, которые «Роснано» выделяло на производство пластиковых дисплеев и гаджетов. Об этом сообщил ТАСС один из участников судебного процесса.

Следствие установило, что с декабря 2011 года по март 2021 года зампред правления «Роснано» Юрий Удальцов вместе с инвестдиректором инвестиционного дивизиона компании Николаем Тычининым, Борисом Галкиным и рядом других неустановленных лиц под видом реализации проекта «пластиковой электроники нового поколения» растратили деньги «Роснано». По оценкам Генпрокуратуры РФ, ущерб от их действий составил 6,7 млрд рублей. Эти деньги соучастники направили группе иностранных компаний «Пластик лоджик», однако развитие новых производств в сфере нанотехнологий они не собирались обеспечивать, отметили в ведомстве.

Дело Галкина поступило в суд летом 2025 года. Ему предъявили обвинение по статье о растрате. Свою вину он не признал. Суд признал предпринимателя виновным и приговорил к девяти годам лишения свободы. Ему также назначили штраф в размере 15 млн рублей. Кроме того, по делу полностью был удовлетворен гражданский иск на сумму 6,7 млрд рублей.

16 апреля Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор экс-депутату Госдумы и бывшему генеральному директору компании «Завод Исеть» Малику Гайсину, назначив ему 14 лет лишения свободы в колонии общего режима за растрату свыше 385 млн рублей.

Ранее замгубернатора Белгородской области обвинили во взятке и растрате.