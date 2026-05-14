В Пекине из-за Трампа пришлось оцепить целый квартал

В Пекине полиция оцепила и перекрыла весь квартал, где остановился приехавший в Китай с государственным визитом президент США Дональд Трамп. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на своего корреспондента Виктора Синеока.

«Видно, что охрана выставлена очень плотная», — говорится в сообщении.

В целом в Пекине к приезду Трампа закрыли общественные парки и перекрыли основные дороги, не разрешая прохожим останавливаться, чтобы посмотреть на президентский кортеж. В местном международном аэропорту было отменено около 30 рейсов, чтобы высвободить летное поле и терминал.

Трамп остановился в отеле Four Seasons, который находится южнее посольства США, между третьей и четвертой кольцевыми дорогами Пекина. Полиция переписала данные всего персонала и установила у всех входов вооруженные кордоны с заграждениями и палатками для досмотра. Расположенные рядом отели закрыли бронирование на время пребывания американского лидера — как и сам Four Seasons, который сейчас не принимает никого, кроме членов делегации, уточняет The New York Times.

Параллельно в России ведется активная подготовка к визиту в Китай президента РФ Владимира Путина — она уже в завершающей стадии, как сообщил на днях его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, при планировании и организации предстоящей поездки Москва и Пекин контактируют друг с другом «на повседневном уровне».

