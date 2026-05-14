В Искитимском районе Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 4,2

В Искитимском районе Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 4,2. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Отмечается, что эпицентр сейсмособытия находился примерно в 4 км от села Калиновка.

Подземные толчки зарегистрировали 13 мая в 23:10 часов (19:10 мск). По данным специалистов, интенсивность землетрясения в эпицентре достигла 5,2 балла по шкале MSK-64.

12 мая греческие СМИ сообщили, что во время концерта американской рок-группы Metallica сейсмографы в Афинах зафиксировали землетрясение.

Гостями Олимпийского стадиона стали около 80 тысяч человек, около 10 тысяч жителей и гостей города пришли к площадке.

По данным Афинского геодинамического института, музыка Metallica и танцы зрителей вызвали микросейсмические колебания.

Также 12 мая у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,5. Подземные толчки зарегистрировали 12 мая в 16:08 по местному времени, или в 7:08 мск. Сейсмологи отнесли их к категории ощутимых.

Ранее ученые нашли новый способ предсказывать мощные землетрясения.

 
