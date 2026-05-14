Синоптик рассказал о погоде в Москве 14 мая

Гроза и температура до +24°C ожидается в Москве 14 мая

Небольшой дождь, гроза, температура воздуха до +24°C ожидается в Москве 14 мая. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик уточнил, что в Москве и Подмосковье в этот день максимальная температура воздуха достигнет +21...+24°C. Такие показатели, по словам специалиста, соответствуют климатическим показателям июня-июля.

Тишковец отметил, что ветер будет дуть с юга и юго-востока, его скорость достигнет 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление стабильное — 739 мм ртутного столба.

Также главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в ближайшие 5–7 дней в Москве будет достаточно теплая, летняя погода. В конце рабочей недели, 16 и 17 мая, возможны небольшие дожди и слабые майские грозы.

Начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидрометцентра Анатолий Цыганков в свою очередь отметил, что стабильная солнечная погода установится в столичном регионе с 25 мая. До этого времени продолжатся переменчивые майские дни — будет пасмурно, дождливо, но при этом достаточно тепло.

Ранее желтый уровень опасности объявили на двое суток в Московском регионе из-за грозы.