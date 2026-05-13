Желтый уровень опасности на двое суток ввели в Московском регионе

Желтый уровень погодной опасности на двое суток объявлен в Московском регионе из-за прогнозируемой грозы. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре России.

«До 21:00 (мск) 15 мая местами по Московской области ожидается гроза. Погодный уровень желтый», — сказали в ведомстве.

Желтый уровень предупреждает о потенциальной опасности погодных условий. Он начал действовать 13 мая в 09:00 (мск).

По словам собеседника агентства, в течение 13 мая в Москве и области будет кратковременный дождь, в Подмосковье местами ожидается гроза. Температура воздуха в столице составит +21-23°C, по области — до +24°C. Ветер южный 5-10 м/с. Примерно такая же погода прогнозируется 14 мая. Ночью возможен небольшой дождь, столбики термометров опустятся до +12-14°C.

До этого главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что в ближайшие дни формировать погоду в столичном регионе будет «плаксивый» атлантический циклон – на этом фоне можно пока не рассчитывать на сухую погоду. По словам синоптика, всю неделю будут идти дожди, самые сильные из которых прогнозируются 14 мая

Ранее москвичам пообещали потепление после «черемуховых» холодов.