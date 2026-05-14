Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Общество

Москвичей ожидают майские грозы

Синоптик Позднякова: ближайшие 5–7 дней в Москве будет летняя погода
Пелагия Тихонова/РИА Новости

В субботу и воскресенье, 16 и 17 мая, в столице прогнозируется летнее тепло, рассказала РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«В ближайшие 5–7 дней в Москве будет достаточно теплая, я бы даже сказала, летняя погода», — сказала синоптик.

Она отметила, что в конце рабочей недели возможны небольшие дожди и слабые майские грозы. В этом месяце в городе пока не выпало нужное количество осадков, что скажется на состоянии земли.

«В субботу температура воздуха ожидается в пределах +20...22°C, что на 4–5°C выше климатической нормы», — уточнила Позднякова.

По ее словам, в воскресенье ожидается +22...24°C.

На прошлых выходных Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа оказались во власти непогоды. Регионы внезапно накрыла мощная метель — в ХМАО был побит рекорд осадков 1939 года. В некоторых городах и поселках в результате порывов ветра, которые местами превышали 25 м/с, были сорваны крыши с домов и повалены деревья. Трассы на отдельных участках оказались полностью перекрыты. Дорожные службы работали практически без сна.

Ранее Спасская башня лишилась стрелки часов из-за непогоды.

 
Теперь вы знаете
Боюсь, что меня заменит ИИ: что делать, чтобы не потерять работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!