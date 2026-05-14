Москвичей ожидают майские грозы

В субботу и воскресенье, 16 и 17 мая, в столице прогнозируется летнее тепло, рассказала РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«В ближайшие 5–7 дней в Москве будет достаточно теплая, я бы даже сказала, летняя погода», — сказала синоптик.

Она отметила, что в конце рабочей недели возможны небольшие дожди и слабые майские грозы. В этом месяце в городе пока не выпало нужное количество осадков, что скажется на состоянии земли.

«В субботу температура воздуха ожидается в пределах +20...22°C, что на 4–5°C выше климатической нормы», — уточнила Позднякова.

По ее словам, в воскресенье ожидается +22...24°C.

На прошлых выходных Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа оказались во власти непогоды. Регионы внезапно накрыла мощная метель — в ХМАО был побит рекорд осадков 1939 года. В некоторых городах и поселках в результате порывов ветра, которые местами превышали 25 м/с, были сорваны крыши с домов и повалены деревья. Трассы на отдельных участках оказались полностью перекрыты. Дорожные службы работали практически без сна.

Ранее Спасская башня лишилась стрелки часов из-за непогоды.