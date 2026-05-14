В Челябинской области мужчина избил подростка, ворвавшись в его квартиру

РЕН ТВ: в Озерске местный житель ворвался в квартиру подростка и избил его

В Озерске Челябинской области мужчина ворвался в квартиру подростка и избил его. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По имеющейся информации, 42-летний горожанин заподозрил своего 12-летнего соседа в том, что тот повредил его велосипед. Мужчина толкнув подростка, незаконно проник в его квартиру. Там он устроил погром и нанес несовершеннолетнему удары руками и ногами. Подростку удалось убежать из квартиры и сообщить о случившемся в полицию.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о незаконном проникновении в жилое помещение. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

