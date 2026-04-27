В Сургуте мужчина избил школьника, задевшего его велосипедом

Полиция Сургута устанавливает личность мужчины, который избил восьмилетнего мальчика, задевшего его велосипедом. Об этом сообщает URA.ru.

Инцидент произошел на улице Кайдалова, по словам матери пострадавшего мальчика, сын ехал на велосипеде, задел мужчину и упал. Агрессор сначала пнул ребенка в живот, а затем нагнулся и ударил кулаком в голову. От дальнейшего избиения школьника спасли прохожие, нападавший скрылся.

Дома мальчик рассказал родителям о случившемся, семья обратилась за медицинской помощи. Врачи диагностировали у ребенка сотрясение мозга и ушибы. Женщина написала заявление в полицию. В пресс-службе УМВД по ХМАО сообщили, что по факту произошедшего проводится проверка, устанавливается личность мужчины.

До этого в Самаре пенсионерка напала на ребенка на пешеходном переходе. Девочка с подругой возвращалась из школы. Они заметили впереди незнакомую женщину в синей куртке. После того как дети перешли дорогу, пенсионерка внезапно развернулась, набросилась на ребенка и начала душить. Так же внезапно она отпустила девочку и пошла в другую сторону.

Ранее пенсионерка избила ребенка булкой хлеба и отобрала ключи от квартиры.

 
