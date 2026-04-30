Водитель автобуса избил ребенка в Тульской области из-за оплаты проезда

Кадр из видео/Telegram-канал «ЧП Новомосковск»

В Тульской области оплата проезда стала причиной избиения ребенка в автобусе. Об этом сообщает Telegram-канал «Тула жесть».

Инцидент произошел 29 апреля в Новомосковске на остановке «Автовокзал» в маршрутке №6. Группа школьников решила заплатить за билет не при входе, а на выходе. Такое решение дети приняли из-за горького опыта — ранее одного из них уже высадили посреди пути после честной оплаты.

Водителя такая схема не устроила — мужчина набросился на юного пассажира с кулаками. В результате у ребенка оказалась разбита голова. По факту произошедшего уже написано заявление в полицию.

До этого водитель после ДТП избил врача скорой, которая пыталась оказать ему помощь. Несмотря на боль и слезы, фельдшер осмотрела агрессора и выполнила свою работу.

Ранее челябинский самокатчик избил пешехода из-за замечания.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!