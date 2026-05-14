США закупят пять инновационных ледоколов для береговой охраны в Арктике

Министерство внутренней безопасности (МВБ) США объявило о заключении сделки с верфью Davie Defense на поставку пяти инновационных ледоколов для нужд береговой охраны в Арктике. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Береговая охрана оформила контракт на $3,5 млрд на строительство и поставку пяти Arctic Security Cutters (ASC) — нового класса полярных ледокольных судов, которые укрепят позиции Америки в Арктике», — говорится в публикации.

В публикации отмечается, что контракт с Davie Defense является одним из трех запланированных, еще два должны быть заключены в ближайшее время.

Первый ледокол планируется поставить в 2028 году, а все пять — к февралю 2035 года.

В ноябре 2025 года американский лидер заявил, что у США значительно меньше ледоколов, чем у России.

В октябре сообщалось, что президент США хочет, чтобы в распоряжении Соединенных Штатов было столько же ледоколов, сколько и у России, стремясь купить корабли у Финляндии и ряда других государств.

Ранее США договорились с Финляндией о закупке ледоколов.

 
