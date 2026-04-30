Экс-замдиректору концерна «Калашников» предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве

Правоохранительные органы предъявили экс-заместителю главы концерна «Калашников» по закупкам и логистике Сергею Белякову обвинение в хищении свыше 200 млн рублей. Об этом ТАСС рассказали в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, Беляков совершил мошенничество в особо крупном размере при поставках разгрузочных жилетов из Китая в рамках выполнения государственного оборонного заказа. В результате его действий концерн «Калашников» понес ущерб на сумму более 213 млн рублей. В настоящее время по делу допрошены ключевые свидетели, ожидаются результаты экспертиз.

Беляков, который находится в одном из столичных следственных изоляторов, своей вины не признает и считает сделку с Китаем обоснованной.

29 апреля стало известно, что Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу защиты и оставил без изменения приговор генеральному директору ГК «Пикет» Андрею Есипову, осужденному за мошенничество при поставках бронежилетов для Минобороны РФ.

Ранее по подозрению во взяточничестве задержали заместителя главы парка «Патриот».

 
