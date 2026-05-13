Город в Ставрополье остался без воды

Миненков: более 113 тыс. человек временно остались без воды на Ставрополье
Подача воды приостановлена в ставропольском городе Невинномысске с населением более 113 тыс. человек. Об этом заявил глава города Михаил Миненков в «Макс».

По информации коммунальных служб, на фильтровальной станции АО «Водоканал» была остановлена подача электроэнергии.

Миненков отметил, что причина произошедшего выясняется, к работе привлечены все профильные службы.

В апреле в Энгельсе Саратовской области 115 многоквартирных домов остались без холодного водоснабжения. На улице Менделеева обрушилась часть канализационного коллектора. В результате без холодного водоснабжения остались 115 многоквартирных домов, где проживают более 15 тысяч человек.

28 апреля сообщалось, что водоснабжение в кубанском городе Туапсе прекращено из-за аварийного отключения насосной станции в связи с пожаром на местном НПЗ. Подача воды была «временно приостановлена» из-за поломки системы энергоснабжения водопроводной насосной станции, которая находится на территории горящего нефтеперерабатывающего завода.

Ранее жители Белгорода после ракетного удара остались без горячей воды.

 
