В Саратовской области более 100 домов остались без холодной воды

Авария на коллекторе оставила без воды 15 тысяч жителей Энгельса

В Энгельсе Саратовской области 115 многоквартирных домов остались без холодного водоснабжения. Об этом сообщает Telegram-канал «Саратов 24».

«На улице Менделеева обрушилась часть канализационного коллектора. В результате без холодного водоснабжения остались 115 многоквартирных домов, где проживают более 15 тысяч человек», — говорится в сообщении.

К месту аварии прибыли специалисты «Энгельс-Водоканала» и «Облкоммунэнерго». Ведутся работы по замене аварийного участка трубопровода.

В областной прокуратуре также сообщили, что протяженность поврежденного трубопровода составляет 22 метра. Работники прокуратуры непосредственно на месте координируют деятельность аварийных служб, уточнили в ведомстве.

28 апреля сообщалось, что водоснабжение в кубанском городе Туапсе прекращено из-за аварийного отключения насосной станции в связи с пожаром на местном НПЗ. Подача воды была «временно приостановлена» из-за поломки системы энергоснабжения водопроводной насосной станции, которая находится на территории горящего нефтеперерабатывающего завода.

Ранее жители Белгорода после ракетного удара остались без горячей воды.