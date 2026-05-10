Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Общество

В Таиланде россиянин исчез после того, как встретил девушку и получил деньги от матери

На Пхукете россиянин пропал после знакомства с тайкой
Sakchai Lalit/AP

На Пхукете пропал россиянин Валех Гасанов, рассказала в Telegram-канале «Паттайя от А до Я» волонтер и администратор паблика Светлана Шерстобоева.

По ее словам, в апреле 34-летний мужчина переехал на остров из города Чиангмай и познакомился с тайкой. 2 мая россиянин позвонил живущей в Ростовской области матери из полиции и сообщил, что с него требуют штраф в размере 5-10 тыс. батов (11 тыс.--23 тыс. руб.). За что его арестовали, он сказать не успел.

Позднее выяснилось, что в полиции Пхукета о Гасанове ничего не слышали. После того как мать россиянина перевела штраф в полном объеме, ее сын исчез и до сих пор не выходил с ней на связь, говорится в посте.

До этого в Колумбии раскрыли исчезновение туриста из РФ, которое произошло в октябре прошлого года в Картахене. Как выяснили правоохранители, россиянин познакомился на сайте с девушкой, которая пригласила его на прогулку.

Во время свидания колумбийка предложила уединиться, пара вызвала такси и уехала. Через несколько минут машина остановилась, спутница россиянина выскочила из салона, а на ее место сели трое мужчин. По версии местной прокуратуры, с гражданином РФ расправились мафиози. Руководство операцией осуществлял из тюрьмы главарь банды по кличке Кампанита.

Ранее потерявший память пенсионер из России пришел голым в больницу в Таиланде.

 
Теперь вы знаете
Из плена на родину. Как Россия, Украина и США обменивались пленными — от военных до священников и киллера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!