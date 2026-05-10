В Таиланде россиянин исчез после того, как встретил девушку и получил деньги от матери

На Пхукете пропал россиянин Валех Гасанов, рассказала в Telegram-канале «Паттайя от А до Я» волонтер и администратор паблика Светлана Шерстобоева.

По ее словам, в апреле 34-летний мужчина переехал на остров из города Чиангмай и познакомился с тайкой. 2 мая россиянин позвонил живущей в Ростовской области матери из полиции и сообщил, что с него требуют штраф в размере 5-10 тыс. батов (11 тыс.--23 тыс. руб.). За что его арестовали, он сказать не успел.

Позднее выяснилось, что в полиции Пхукета о Гасанове ничего не слышали. После того как мать россиянина перевела штраф в полном объеме, ее сын исчез и до сих пор не выходил с ней на связь, говорится в посте.

До этого в Колумбии раскрыли исчезновение туриста из РФ, которое произошло в октябре прошлого года в Картахене. Как выяснили правоохранители, россиянин познакомился на сайте с девушкой, которая пригласила его на прогулку.

Во время свидания колумбийка предложила уединиться, пара вызвала такси и уехала. Через несколько минут машина остановилась, спутница россиянина выскочила из салона, а на ее место сели трое мужчин. По версии местной прокуратуры, с гражданином РФ расправились мафиози. Руководство операцией осуществлял из тюрьмы главарь банды по кличке Кампанита.

Ранее потерявший память пенсионер из России пришел голым в больницу в Таиланде.