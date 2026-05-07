Стали известны подробности задержания «звездного» адвоката в Москве

В Москве адвоката Александра Карабанова задержали с поличным в момент получения 2 млн рублей. Эти деньги были первой частью суммы в 7 млн рублей, которую юрист, по версии следствия, требовал за закрытие уголовного дела через свои связи, сообщает СК РФ.

По версии следствия , в 2024 году к Карабанову за юридической помощью обратился директор фирмы, которого подозревали в махинациях при поставках продукции для концерна «Калашников». Адвокат убедил мужчину, что может договориться с правоохранителями и избавить его от тюрьмы. Карабанов потребовал передать ему семь миллионов рублей, из которых два, как он утверждал, — аванс для должностных лиц следственных органов. При этом фактически адвокат не собирался передавать эти деньги, ими он распорядился по собственному усмотрению.

В СК уточнили , 26 ноября 2024 года Карабанова задержали при получении двух миллионов рублей в помещении коллегии адвокатов, расположенной на улице Маросейка в Москве.

В ведомстве добавили, что сейчас Карабанов находится в СИЗО, против него возбудили дело о мошенничестве в особо крупном размере. Директор компании, который пытался передать деньги, также стал фигурантом дела за попытку дать взятку.

В разные годы «звездный» адвокат Карабанов представлял в судах интересы известных лиц : семьи певицы и актрисы Жанны Фриске, а также предпринимателей Умара Джабраилова , Сергея Полонского и др.

Ранее экс-замдиректору концерна «Калашников» предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве.