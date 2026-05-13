Пожарные ликвидировали открытое горение на нефтебазе «Транснефть-Урал»

МЧС: пожарные ликвидировали открытое горение на нефтебазе в Башкирии

Пожарные ликвидировали открытое горение на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Нурлино» компании «Транснефть-Урал». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Башкирии.

По данным ведомства, в тушении в Уфимском районе задействованы 60 человек и 23 единицы техники, организована работа двух боевых участков.

13 мая Telegram-канал 112 сообщал, что три человека пострадали при пожаре на нефтебазе «Транснефть-Урал» в Башкортостане.

По информации Telegram-канала, загорелась емкость для хранения горюче-смазочных материалов. Трех человек с ожогами разной степени тяжести госпитализировали.

Позднее стало известно, что состояние двоих пострадавших оценивается как крайне тяжелое.

В апреле произошел пожар на территории нефтебазы в городе Тихорецке Краснодарского края. К ликвидации возгорания были привлечены 224 человека и 56 единиц техники, включая сотрудников ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее атраханский газоперерабатывающий завод загорелся после атаки дронов.