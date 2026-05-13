Астраханский газоперерабатывающий завод загорелся после атаки дронов

На астраханском газоперерабатывающем заводе возник пожар после атаки дронов ВСУ

Украинские беспилотники атаковали Астраханскую область. В результате падения обломков на газоперерабатывающем заводе возник пожар, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале.

Он добавил, что, по данным МЧС, возгорание на предприятии будет устранено в течение нескольких часов. Бабушкин добавил, что угрозы загрязнения воздуха в Астрахани не наблюдается. Жертв и пострадавших среди сотрудников завода нет, добавил он.

Бабушкин также уточнил, что все украинские БПЛА были либо сбиты, либо подавлены средствами РЭБ на подлете к региону.

Утром 13 мая Минобороны России сообщило, что дежурные средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 286 беспилотных летательных аппаратов над российскими регионами, Черным и Азовским морями.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев позднее сообщил, что обломок сбитого в ходе отражения воздушной атаки беспилотника попал в промышленный объект в Ярославле.

Ранее Собянин сообщил о сбитом беспилотнике на подлете к Москве.