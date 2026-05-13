Несколько человек пострадали при пожаре на нефтебазе в Башкортостане

112: три человека пострадали в пожаре на нефтебазе «Транснефть-Урал» в Башкирии

Три человека пострадали при пожаре на нефтебазе «Транснефть-Урал» в Башкортостане. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По информации 112, загорелась емкость для хранения горюче-смазочных материалов. Трех человек с ожогами разной степени тяжести госпитализировали.

«Предварительно, пожар начался при огневых работах на предприятии. Сейчас площадь горения составляет около 1000 кв.м», — говорится в публикации.

В апреле произошел пожар на территории нефтебазы в городе Тихорецке Краснодарского края. К ликвидации возгорания были привлечены 224 человека и 56 единиц техники, включая сотрудников ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. В результате инцидента никто не пострадал.

В марте произошел из-за атаки БПЛА произошел пожар на территории нефтебазы, расположенной в промышленной зоне города Лабинска Краснодарского края.

Ранее Латвия обвинила Россию в падении БПЛА на нефтебазу.