Почти три сотни беспилотников уничтожены за ночь над российскими регионами

Дежурные средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 286 беспилотных летательных аппаратов над российскими регионами, Черным и Азовским морями. Об этом сообщило министерство обороны России.

«В период с 20:00 мск 12 мая до 7:00 мск 13 мая дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 286 украинских БПЛА самолетного типа», — проинформировало российское оборонное ведомство.

Беспилотники были уничтожены над Брянской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Курской, Тамбовской, Ярославской, Тульской, Орловской, Рязанской, Калужской, Астраханской областями, Калмыкией, Крымом, Краснодарским краем, а также над Азовским и Черным морями.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил, что Обломок сбитого в ходе отражения воздушной атаки беспилотника попал в промышленный объект в Ярославле.

До этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Оренбургскую область. В результате удара беспилотников никто не пострадал, однако один из дронов повредил многоэтажку, детский сад и школу. В результате удара в доме пострадали три квартиры.

Ранее шеф Пентагона рассказал о перенятом у Украины опыте в использовании беспилотников.