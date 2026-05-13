В Москве турист умер на смотровой площадке Останкинской телебашни

Мужчина умер на смотровой площадке Останкинской телебашни во время экскурсии в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, 43-летний турист забрался на верхушку башни, после чего «внезапно посинел, упал и потерял сознание». На место прибыли врачи, но они не смогли спасти мужчину.

«Предварительно, у него не выдержало сердце из-за страха высоты», — отмечается в сообщении.

В мае у 48-летней жительницы Карелии остановилось сердце от испуга из-за телефонного звонка. В этот момент рядом находился ее супруг, который оказал ей первую помощь и вызвал медиков. Женщину удалось спасти. Пациентке диагностировали редкую патологию и установили прибор, который устраняет аритмию, когда она появляется.

В апреле преподаватель Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета умерла на сеансе у психолога в центре Москвы. Через несколько минут после начала беседы 55-летняя женщина стала жаловаться на головную боль, а потом потеряла сознание. Психолог вызвал скорую помощь. Приехавшие медики пытались спасти педагога, но не смогли. Предварительно, у женщины произошла остановка сердца.

Ранее в Останкинскую башню ударила молния.