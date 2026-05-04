В Карелии у женщины остановилось сердце после телефонного звонка

Жительнице Петрозаводска понадобилась помощь медиков после того, как ей кто-то позвонил. Об этом сообщает глава минздрава региона Михаил Охлопков.

48-летняя женщина спала, когда в квартире раздался звонок. Она открыла глаза, испугалась, у пострадавшей остановилось сердце. В этот момент рядом был ее супруг, который оказал помощь и вызвал специалистов.

«Медики доставили женщину в Республиканскую больницу скорой и экстренной медицинской помощи уже в сознании», – сообщается в публикации.

Пациентка попала в палату интенсивной терапии. Женщине диагностировали редкую патологию и оказали всю необходимую помощь. После оказания помощи ей назначили необходимые препараты и установили прибор, который устраняет аритмию, когда она появляется.

Известно, что до этого россиянка не жаловалась на проблемы с сердцем, работала и растила двоих детей. Так как аномалия может быть не только приобретенной, но и врожденной, их также проверят.

В Москве у преподавателя остановилось сердце во время сеанса у психолога.

 
