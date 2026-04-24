В Москве преподаватель умерла во время сеанса у психолога

112: преподаватель МАДИ умерла во время сеанса у психолога в центре Москвы

Преподаватель МАДИ умерла на сеансе у психолога в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«55-летняя Нурия Х. пришла на сеанс к столичному психологу Ринату С. Спустя несколько минут после начала беседы женщина стала жаловаться на головную боль, а после потеряла сознание. Ринат пытался помочь Нурие и вызвал скорую помощь. Приехавшие медики пытались спасти педагога, но не смогли», — сказано в посте.

Предварительно, у женщины произошла остановка сердца, пишет канал.

По данным 112, женщина была преподавателем иностранного языка. Также, по информации канала, она якобы увлекалась астрологией и таро.

До этого в Москве пациентка скончалась после укола в клинике. Известно, что 39-летняя россиянка обратилась в медучреждение на Краснопролетарской улице. Ей стали вводить обезболивающий препарат, но в какой-то момент пациентке стало плохо. В результате женщина умерла. По данным 112, женщина скончалась от анафилактического шока. В клинике она делала подтяжку рук.

Ранее мужчина сходил к мануальному терапевту и оказался полностью парализованным.