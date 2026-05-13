Фигуранты по делу экс-замглавы правительства Подмосковья Бронштейна получили тюремные сроки

Доверенное лицо экс-замглавы правительства Подмосковья осудили на семь лет

Красногорский городской суд приговорил к срокам от 7 лет до 8 лет 3 месяцев руководителей образовательных организаций — трех фигурантов дела бывшего первого заместителя председателя правительства Московской области Ильи Бронштейна. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мособлсуда.

Андрей Лубский, Иван Андреенко и Мария Потапова обвиняются в получении двух особо крупных взяток и легализации полученных преступным путем денежных средств.

По версии следствия, в июне 2024 года, находясь на посту первого зампреда правительства Подмосковья, Бронштейн через посредника – ректора вуза – получил взятку в размере 25 миллионов рублей от генерального директора компании за содействие в беспрепятственном участии в тендере на закупку интерактивных панелей для образовательных учреждений, за подписание актов выполненных работ и их своевременную оплату, а также за общее покровительство в его служебной деятельности.

Бывшему чиновнику и его сообщникам изначально было предъявлено обвинение в совершении коррупционных преступлений.

В сентябре 2024 года Тверской суд Москвы удовлетворил запрос следствия об аресте обвиняемого. В ноябре Бронштейн признал вину по делу о взяточничестве.

