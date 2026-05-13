Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Общество

Фигуранты по делу экс-замглавы правительства Подмосковья Бронштейна получили тюремные сроки

Доверенное лицо экс-замглавы правительства Подмосковья осудили на семь лет
Shutterstock/FOTODOM

Красногорский городской суд приговорил к срокам от 7 лет до 8 лет 3 месяцев руководителей образовательных организаций — трех фигурантов дела бывшего первого заместителя председателя правительства Московской области Ильи Бронштейна. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мособлсуда.

Андрей Лубский, Иван Андреенко и Мария Потапова обвиняются в получении двух особо крупных взяток и легализации полученных преступным путем денежных средств.

По версии следствия, в июне 2024 года, находясь на посту первого зампреда правительства Подмосковья, Бронштейн через посредника – ректора вуза – получил взятку в размере 25 миллионов рублей от генерального директора компании за содействие в беспрепятственном участии в тендере на закупку интерактивных панелей для образовательных учреждений, за подписание актов выполненных работ и их своевременную оплату, а также за общее покровительство в его служебной деятельности.

Бывшему чиновнику и его сообщникам изначально было предъявлено обвинение в совершении коррупционных преступлений.

В сентябре 2024 года Тверской суд Москвы удовлетворил запрос следствия об аресте обвиняемого. В ноябре Бронштейн признал вину по делу о взяточничестве.

Ранее суд арестовал имущество обвиняемого во взятке экс-замглавы Тамбовской области.

 
Теперь вы знаете
Боюсь, что меня заменит ИИ: что делать, чтобы не потерять работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!