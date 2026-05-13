Во Франции зафиксировали вспышку норовируса на круизном лайнере

На круизном лайнере Ambition, прибывшем в Бордо, изолированы около 1,7 тысячи человек после того, как один из пассажиров не выжил из-за гастроэнтерита, вызванного норовирусом. Об этом сообщает газета Sud Ouest.

По данным издания, инфицированным оказался британец старше 90 лет. Известно, что еще 50 пассажиров и членов экипажа также заболели, поэтому всех находящихся на борту круизного лайнера Ambition, прибывшего в Бордо с Шетландских островов с остановками в Белфасте, Ливерпуле и Бресте, изолировали.

Префектура направила на судно медиков для забора биоматериала и запретила покидать лайнер до получения результатов анализов. В материале Sud Ouest подчеркивается, что связь с хантавирусом отсутствует, и речь идет о вспышке гастроэнтерита, распространению которого способствовало замкнутое пространство на судне.

9 мая в Центре по контролю и профилактике заболеваний США сообщили, что более 100 человек заразились норовирусом на круизном лайнере «Карибская принцесса» (Caribbean Princess). По данным ведомства, зараженными оказались 115 человек, включая 102 пассажиров и 13 членов экипажа. Всего на борту находятся более 3 тыс. пассажиров и 1131 сотрудник.

До этого в мае произошла вспышка хантавируса на борту лайнера MV Hondius. В ВОЗ предположили, что пассажиры могли заразиться еще до начала круиза.

Ранее «Симпсоны» предсказали вспышку хантавируса на лайнере.

 
