Нидерланды отправят пассажиров и экипаж лайнера MV Hondius на карантин из-за хантавируса

Правительство Нидерландов планирует ввести шестинедельный домашний карантин для пассажиров и членов экипажа круизного судна MV Hondius после их возвращения на родину. Причиной стали случаи хантавируса на борту, сообщает NU.nl со ссылкой на письмо министра здравоохранения страны Софи Херманс.

По данным источника, карантин будет установлен для десяти граждан Нидерландов, которых репатриируют после прибытия лайнера на Канарские острова. При этом в сообщении отмечается, что власти пока не определились с тем, каким образом будут отслеживать соблюдение режима изоляции.

До этого сообщалось, что троих человек, эвакуированных с Hondius двумя рейсами 6 и 7 мая, доставили в медицинские учреждения Нидерландов. Их разместили в разных клиниках, в том числе в Неймегене и Лейдене.

Ожидается, что судно MV Hondius прибудет на Канарские острова 10 мая. Ранее на борту у восьми человек был выявлен хантавирус: трое из заболевших, включая семейную пару из Нидерландов, не выжили, а еще один пациент находится в больнице в Йоханнесбурге в критическом состоянии. Для предотвращения распространения инфекции пассажирам рекомендовано оставаться в каютах, однако инкубационный период хантавируса может длиться несколько недель, что осложняет своевременное выявление новых случаев.

Ранее в Роспотребнадзоре оценили риски распространения хантавируса.