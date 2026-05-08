Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииДень Победы — 2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Нидерланды отправят пассажиров и экипаж лайнера MV Hondius на карантин из-за хантавируса

Нидерланды отправят пассажиров MV Hondius на шестинедельный карантин
DrTedros/X

Правительство Нидерландов планирует ввести шестинедельный домашний карантин для пассажиров и членов экипажа круизного судна MV Hondius после их возвращения на родину. Причиной стали случаи хантавируса на борту, сообщает NU.nl со ссылкой на письмо министра здравоохранения страны Софи Херманс.

По данным источника, карантин будет установлен для десяти граждан Нидерландов, которых репатриируют после прибытия лайнера на Канарские острова. При этом в сообщении отмечается, что власти пока не определились с тем, каким образом будут отслеживать соблюдение режима изоляции.

До этого сообщалось, что троих человек, эвакуированных с Hondius двумя рейсами 6 и 7 мая, доставили в медицинские учреждения Нидерландов. Их разместили в разных клиниках, в том числе в Неймегене и Лейдене.

Ожидается, что судно MV Hondius прибудет на Канарские острова 10 мая. Ранее на борту у восьми человек был выявлен хантавирус: трое из заболевших, включая семейную пару из Нидерландов, не выжили, а еще один пациент находится в больнице в Йоханнесбурге в критическом состоянии. Для предотвращения распространения инфекции пассажирам рекомендовано оставаться в каютах, однако инкубационный период хантавируса может длиться несколько недель, что осложняет своевременное выявление новых случаев.

Ранее в Роспотребнадзоре оценили риски распространения хантавируса.

 
Теперь вы знаете
Пожар в Чернобыле, нарушение перемирия ВСУ и секретные отчеты о пришельцах: главное за 8 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!