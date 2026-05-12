«Симпсоны» предсказали вспышку хантавируса на лайнере

The Daily Mirror: «Симпсоны» предсказали вспышку хантавируса на круизном лайнере
Мультсериал «Симпсоны» предсказал вспышку хантавируса на круизном лайнере. На это обратила внимание газета The Daily Mirror.

Согласно материалу издания, в 19-м эпизоде 23-го сезона «Симпсонов», вышедшем в 2012 году, Гомер с женой Мардж и детьми Бартом, Лизой и Мэгги путешествуют на лайнере. Их отдых внезапно прерывается звуками сирен и видеообращением генерала Уильяма Салливана по телевизору, который предупреждает пассажиров о быстром распространении опасного вируса «Пандора», после чего на судне начинается паника.

Авторы «Симпсонов» на протяжении почти 40 лет славятся умением предсказывать значимые мировые события, включая победу Дональда Трампа на выборах президента США. Мультсериал, знакомый зрителям более чем в 100 странах, включая Россию, удостоен множества наград, в том числе 37 премий «Эмми» — телевизионного аналога «Оскара».

О вспышке хантавируса стало известно 4 мая. Лайнер MV Hondius выполнял рейс через Атлантику из Аргентины в Кабо-Верде, когда у части пассажиров появились симптомы тяжелого респираторного заболевания. По данным СМИ, вирус мог попасть на лайнер из Аргентины. По данным ВОЗ, заражение зафиксировано у 11 пассажиров судна.

Ранее ВОЗ рекомендовала 42-дневный карантин эвакуированным с лайнера MV Hondius.

 
