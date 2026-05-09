Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
День Победы — 2026Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Более 100 человек заразились норовирусом на круизном лайнере

CDC: на лайнере «Карибская принцесса» свыше 100 человек заразились норовирусом
SofikoS/Shutterstock/FOTODOM

Более 100 человек заразились норовирусом на круизном лайнере «Карибская принцесса» (Caribbean Princess). Об этом сообщили в Центре по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

По данным ведомства, заразились 115 человек, включая 102 пассажиров и 13 членов экипажа. Всего на борту находятся более 3 тыс. пассажиров и 1131 сотрудник.

В CDC уточнили, что заболевшие жаловались в основном на рвоту и сильную диарею. Инфицированных изолировали в каютах, у них взяли биологические образцы для исследований.

Лайнер вышел из Флориды 28 апреля и должен прибыть в порт Канаверал 11 мая. Во время круиза судно делает остановки в Доминиканской Республике и на Багамы. После возвращения в порт лайнер пройдет полную санитарную обработку перед следующим рейсом.

По информации CDC, это уже четвертая вспышка желудочно-кишечных заболеваний на круизных судах США с начала 2026 года. В марте аналогичный случай произошел на другом лайнере Princess Cruises — тогда норовирус выявили у 141 пассажира и 52 членов экипажа.

Кроме того, в мае произошла вспышка хантавируса на борту лайнера MV Hondius. Тогда три человека не выжило. Во ВОЗ предполагали, что пассажиры могли заразиться еще до начала круиза.

Ранее в Роспотребнадзоре оценили риски распространения хантавируса.

 
Теперь вы знаете
Парады Победы в России и за рубежом, обмен пленными по инициативе Трампа и Москва без интернета. Главное к утру 9 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!