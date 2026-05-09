Более 100 человек заразились норовирусом на круизном лайнере «Карибская принцесса» (Caribbean Princess). Об этом сообщили в Центре по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

По данным ведомства, заразились 115 человек, включая 102 пассажиров и 13 членов экипажа. Всего на борту находятся более 3 тыс. пассажиров и 1131 сотрудник.

В CDC уточнили, что заболевшие жаловались в основном на рвоту и сильную диарею. Инфицированных изолировали в каютах, у них взяли биологические образцы для исследований.

Лайнер вышел из Флориды 28 апреля и должен прибыть в порт Канаверал 11 мая. Во время круиза судно делает остановки в Доминиканской Республике и на Багамы. После возвращения в порт лайнер пройдет полную санитарную обработку перед следующим рейсом.

По информации CDC, это уже четвертая вспышка желудочно-кишечных заболеваний на круизных судах США с начала 2026 года. В марте аналогичный случай произошел на другом лайнере Princess Cruises — тогда норовирус выявили у 141 пассажира и 52 членов экипажа.

Кроме того, в мае произошла вспышка хантавируса на борту лайнера MV Hondius. Тогда три человека не выжило. Во ВОЗ предполагали, что пассажиры могли заразиться еще до начала круиза.

Ранее в Роспотребнадзоре оценили риски распространения хантавируса.