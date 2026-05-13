В Ярославле обломок БПЛА попал в промобъект

Обломок сбитого в ходе отражения воздушной атаки беспилотника попал в промышленный объект в Ярославле. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в мессенджере «Макс».

По его словам, большинство целей были сбиты силами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«Большинство беспилотных летательных аппаратов были сбиты, но произошло попадание обломка сбитого беспилотника в промышленный объект Ярославля», — написал глава региона.

В результате происшествия никто не пострадал.

До этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Оренбургскую область. В результате удара беспилотников никто не пострадал, однако один из дронов повредил многоэтажку, детский сад и школу. В результате удара в доме пострадали три квартиры. За последний месяц это уже не первая атака украинских БПЛА на удаленные от границы регионы России. В конце апреля беспилотники впервые атаковали пригород Перми, Челябинскую и Свердловскую области.

Ранее шеф Пентагона рассказал о перенятом у Украины опыте в использовании беспилотников.

 
