ФСБ показала задержание пособников Украины в Новороссийске

Дмитрий Макеев/РИА Новости

Управление Федеральной службы безопасности (УФСБ) России по Краснодарскому краю показало видеозапись задержания двух жителей Новороссийска, которые подозреваются в передаче данных о военных объектах представителям украинской террористической организации. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации ведомства, задержанные по заданию украинской террористической организации собрали и передали данные о воинской части, а также провели фотосъемку военных объектов в бухте Новороссийска с привязкой к координатам.

Двое фигурантов 2002 и 2003 годов рождения, являясь сторонниками украинской националистической идеологии, по собственной инициативе связались с представителем террористической организации, вербовавшим добровольцев в состав военизированных подразделений вооруженных сил Украины (ВСУ).

В отношении злоумышленников возбуждено и расследуется уголовное дело по статье об участии в деятельности террористической организации.

До этого Сахалинский областной суд признал виновным в госизмене 48-летнего местного жителя, который по заданию украинских кураторов собирал сведения об одном из муниципальных объектов региона.

Ранее россиянина приговорили к 22 годам за подготовку теракта против судей в Тамбове.

 
