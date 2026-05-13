Готовившего теракт в Тамбове россиянина осудили на 22 года

Россиянин приговорен к 22 годам за подготовку теракта против судей в Тамбове

Второй Западный окружной военный суд приговорил россиянина Алексея Милосердова к 22 годам лишения свободы за причастность к террористической деятельности в интересах спецслужб Украины. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ, передает РИА Новости.

По данным ФСБ, Милосердов после начала специальной военной операции на Украине регулярно посещал различные проукраинские интернет-ресурсы и в 2024 году через один из мессенджеров связался с украинскими спецслужбами для осуществления терактов в отношении членов Тамбовского областного и арбитражного судов с использованием самодельной бомбы.

Сотрудники ФСБ узнали о планах россиянина и помешали ему. При задержании у Милосердова изъяли два взрывных устройства и телефон, содержащий переписку с украинским куратором.

Отмечается, что следственное отделение УФСБ России по Тамбовской области в отношении подозреваемого расследовало несколько уголовных дел, в том числе по статьям о государственной измене и о подготовке к теракту.

Как сообщили в ФСБ, первые четыре года Милосердов проведет в тюрьме, остальные 18 лет — в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, его оштрафовали на 1 млн рублей.

Ранее ФСБ предотвратила теракт против руководства Роскомнадзора.