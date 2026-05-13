Жителей Кубани задержали за передачу Киеву данных о военных объектах

Сотрудники ФСБ задержали на Кубани двух жителей Новороссийска, которые собирали и передавали информацию о военных объектах украинским спецслужбам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ.

По информации следователей, двое фигурантов 2002 и 2003 годов рождения, являясь сторонниками украинской националистической идеологии, по собственной инициативе связались с представителем террористической организации, вербовавшим добровольцев в состав военизированных подразделений вооруженных сил Украины (ВСУ).

По заданию куратора они собирали и передавали противнику информацию об одной из воинских частей региона, а также фотографировали военные объекты в бухте Новороссийска с указанием их координат. В дальнейшем, как уточнили в ФСБ, эти сведения должны были использоваться для совершения диверсий.

В отношении злоумышленников возбуждено и расследуется уголовное дело по статье об участии в деятельности террористической организации.

До этого Сахалинский областной суд признал виновным в госизмене 48-летнего местного жителя, который по заданию украинских кураторов собирал сведения об одном из муниципальных объектов региона.

Ранее россиянина приговорили к 22 годам за подготовку теракта против судей в Тамбове.