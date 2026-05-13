Сахалинец получил длительный срок за сбор координат для ВСУ

Сахалинский областной суд признал виновным в госизмене 48-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства в «Макс».

Суд установил, что зимой 2023 года фигурант по собственной инициативе связался с представителями спецслужб Украины и по заданию куратора собирал и передал противнику сведения, в том числе координаты объектов одного из муниципальных районов Сахалинской области. Деятельность злоумышленника пресекли сотрудники регионального УФСБ России, добавили в прокуратуре.

Рассмотрев материалы и дела и приняв во внимание мнение государственного обвинителя, суд приговорил мужчину к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев.

До этого 29-летний житель Ленинградской области отправился за решетку на 12 лет за перевод $150 (по курсу около 12,5 тыс. рублей) на счет украинской благотворительной организации, созданной спецслужбами, оборонным ведомством и национальным банком страны, для финансовой поддержки ее вооруженных сил.

Ранее жителя Ярославля задержали за передачу Киеву данных об участниках СВО.