Стали известны подробности массированной атаки ВСУ на Энергодар

Пухов: не менее 15 FPV-дронов атаковали здание администрации Энергодара
Dmytro Smolienko/Reuters

По меньшей мере 15 украинских FPV-дронов атаковали здание администрации Энергодара в Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Максим Пухов.

По его словам, в результате атаки никто не пострадал, так как сотрудники администрации были своевременно эвакуированы. Пухов также добавил, что большая часть дронов была сбита на подлете. В результате падения обломков повреждения получили несколько автомобилей.

Глава Энергодара также предупредил жителей города о том, что атака продолжается и призвал их соблюдать максимальную осторожность, по возможности ограничить передвижение и следить за официальной информацией.

В апреле вооруженные силы Украины (ВСУ) несколько раз атаковали Энергодар. Так, 15 апреля в результате налета город остался без света. Глава города подчеркнул, что критическая инфраструктура и социальные объекты были запитаны от резервных дизель-генераторов. На следующий день, в результате артобстрела, ранение получил мирный житель.

Энергодар является городом-спутником Запорожской АЭС – крупнейшей атомной станции Европы. Она сейчас находится под контролем России. С сентября 2022 года все энергоблоки станции остановлены по соображениям безопасности. В настоящее время объект обеспечивается энергией через резервные линии.

Ранее в «Росатоме» заявили об увеличении количества ударов ВСУ рядом с Запорожской АЭС.

 
