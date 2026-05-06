«Значительные повреждения»: ВСУ около 20 раз атаковали город — спутник ЗАЭС

Балицкий: ВСУ около 20 раз атаковали Энергодар в Запорожской области

Украинские войска порядка 20 раз атаковали Энергодар в Запорожской области, который является городом — спутником ЗАЭС. Об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий в мессенджере «Макс».

«Значительные повреждения получила гражданская инфраструктура, автомобили», — написал он.

Балицкий уточнил, что пострадавших среди жителей города нет.

По словам губернатора, оперативные службы работают, обследуют территорию. Проводится оценка нанесенного ущерба. При этом опасность повторных ударов сохраняется.

Накануне мэр Энергодара Максим Пухов рассказал, что не менее 15 украинских FPV-дронов атаковали здание администрации. В результате атаки никто не пострадал, так как сотрудники были своевременно эвакуированы. Пухов добавил, что большая часть дронов была сбита на подлете. В результате падения обломков повреждения получили несколько автомобилей.

Ранее глава «Росатома» сообщил о крайне сложной ситуации на ЗАЭС.