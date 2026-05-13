Стало известно, когда в России введут экзамен по истории для девятиклассников

Обязательный экзамен по истории для девятиклассников введут в 2028 году

Учащиеся девятых классов начнут сдавать обязательный устный экзамен по истории с 2028 года. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в ходе встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, текст размещен на сайте правительства.

«В 2028 году у нас появится третий обязательный экзамен — устный по истории. Это важный предмет», — указал он.

Музаев отметил, что введение аттестации будет обсуждаться с педагогами, экспертами и учениками. Сначала пройдет апробация и общественное обсуждение, а в 2028 году предмет «История» войдет в программу в устном формате.

До этого Музаев заявил, что новый формат экзамена не станут делать слишком сложным, чтобы не вызвать отторжения. Он подчеркнул важность того, чтобы «Историю» любили и хотели знать хорошо.

До этого о введении устного экзамена по истории для учеников 9-х классов сообщал глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Он отмечал, что в ЕГЭ было введено историческое сочинение, и в министерстве дополнят общую проверку и изложение материала в 9-м классе в устном экзамене. Экзамен охватит около 1,5 млн школьников ежегодно.

