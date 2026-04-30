В Рособрнадзоре рассказали, когда девятиклассники начнут сдавать устный экзамен по истории

Выпускники девятых классов начнут сдавать обязательный устный экзамен по истории не ранее 2028 года. Об этом ТАСС рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
Он отметил, что ведомство заранее предупреждает о грядущих изменениях за два года. Поэтому устная часть экзамена по истории будет не в следующем году, а у выпускников девятых классов 2028 года. Она пройдет тоже в феврале, поскольку предмет история перешел на единую линейку учебников, и образовательные программы утверждены для всех школ.
Музаев уточнил, что новый формат экзамена никогда не станут делать особо сложным, чтобы не вызвать отторжения. Он подчеркнул важность того, чтобы предмет «История» любили и хотели знать хорошо.
Глава Рособрнадзора напомнил, что проведение устного экзамена технологически уже отработано на примере устного собеседования по русскому языку, которое является допуском к экзаменам в девятых классах.
23 апреля заместитель главы администрации президента России Максим Орешкин заявил, что в ближайшем будущем школьников и студентов ждет, что устные экзамены сможет принимать искусственный интеллект (ИИ). В дальнейшем ИИ сможет не только принимать устные экзамены, но и контролировать списывание и оценивать то, как человек себя ведет на экзамене.
