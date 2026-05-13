На востоке Франции заметили пьяных оленей

Водителям на востоке Франции угрожают пьяные олени. Об этом сообщает издание Life со ссылкой на SHOT.

«Французская полиция предупредила жителей ... о неадекватных оленях под градусом, которые съели забродившие фрукты и теперь устраивают пьяный дебош», — говорится в сообщении.

Отмечается, что животные выбегают на дорогу перед автомобилями и устраивают «адские пляски в поле».

В декабре 2025 года в США енот проник в магазин, выпил алкоголь и уснул в туалете.

По данным местной службы защиты животных, енот проник в магазин через потолок и «устроил хаос», повредив 14 бутылок на сумму около $250. Когда сотрудник прибыл на место, он обнаружил зверя лежащим без сознания в туалете.

Позже магазин, в котором напился енот, выпустил три коктейля в его честь.

Вдохновленный происшествием, магазин представил три новых коктейля: Rye Rascal Sour, Trash Panda Old Fashioned и Midnight Gin Fizz. На сайте магазина также были опубликованы отредактированные фотографии енота с каждым из напитков.

Пьяный енот вдохновил и другие маркетинговые инициативы: например, к 92-й годовщине окончания сухого закона в США компания Spirited Virginia опубликовала изображение енота с бутылкой бурбона и шуточное поздравление. Также в продажу поступили футболки с изображением «Ashland Drunk Raccoon» и подписью «Trashed Panda».

