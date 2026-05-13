Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Общество

На востоке Франции заметили пьяных оленей

SHOT: пьяные олени угрожают водителям на востоке Франции

Водителям на востоке Франции угрожают пьяные олени. Об этом сообщает издание Life со ссылкой на SHOT.

«Французская полиция предупредила жителей ... о неадекватных оленях под градусом, которые съели забродившие фрукты и теперь устраивают пьяный дебош», — говорится в сообщении.

Отмечается, что животные выбегают на дорогу перед автомобилями и устраивают «адские пляски в поле».

В декабре 2025 года в США енот проник в магазин, выпил алкоголь и уснул в туалете.

По данным местной службы защиты животных, енот проник в магазин через потолок и «устроил хаос», повредив 14 бутылок на сумму около $250. Когда сотрудник прибыл на место, он обнаружил зверя лежащим без сознания в туалете.

Позже магазин, в котором напился енот, выпустил три коктейля в его честь.

Вдохновленный происшествием, магазин представил три новых коктейля: Rye Rascal Sour, Trash Panda Old Fashioned и Midnight Gin Fizz. На сайте магазина также были опубликованы отредактированные фотографии енота с каждым из напитков.

Пьяный енот вдохновил и другие маркетинговые инициативы: например, к 92-й годовщине окончания сухого закона в США компания Spirited Virginia опубликовала изображение енота с бутылкой бурбона и шуточное поздравление. Также в продажу поступили футболки с изображением «Ashland Drunk Raccoon» и подписью «Trashed Panda».

Ранее в США медсестра спасла пьяного енота.

 
Теперь вы знаете
Мощный пожар в Москве, усиленный контроль из-за хантавируса и уроки по работе с ИИ. Что нового к утру 13 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!