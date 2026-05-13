Стало известно, по какой статье разыскивают сбежавшего экс-замглавы Минприроды

ТАСС: экс-замглавы Минприроды Буцаев фигурирует в деле о мошенничестве
Дмитрий Астахов/РИА Новости

Бывший заместитель министра природных ресурсов и экологии Денис Буцаев стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Буцаев проходит по делу по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в статусе обвиняемого»,— уточнил собеседник агентства.

Как пишет агентство, уголовное дело связано с хищением средств Российского экологического оператора (РЭО). В рамках расследования обвинение уже предъявлено двум бывшим топ-менеджерам компании, а один из руководителей — Екатерина Степкина — отправлена под домашний арест. В отношении второго — Максима Щербакова — суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Буцаев возглавлял РЭО с 2020 года по март 2025-го. После этого он стал замглавы Минприроды РФ. 23 апреля 2026 года в ведомстве сообщили, что он ушел в отставку по собственному желанию.

30 апреля «Ведомости» со ссылкой на три источника сообщили, что Буцаев после распоряжения об отставке оперативно уехал из России через Минск. По данным издания, он упоминается в материалах уголовного дела о мошенничестве в отношении административного директора ППК РЭО Юрия Валдаева.

«Царьград» в свою очередь предположил, что дело против Буцаева связано с хищением бюджетных средств при реализации мусорной реформы.

Ранее МВД объявило в розыск экс-замминистра природных ресурсов и экологии Буцаева.

 
