CBS: во Флориде в июне могут закрыть «Аллигаторовый Алькатрас»

Находящийся в штате Флорида центр предварительного нахождения депортируемых из США нелегальных мигрантов, известный под неофициальным названием «Аллигаторовый Алькатрас», могут закрыть уже в июне. Об этом сообщает телеканал CBS, ссылаясь на источники.

«Компании, нанятые штатом Флорида для управления центром содержания мигрантов «Аллигаторовый Алькатрас», во вторник днем были уведомлены о закрытии объекта», — сказано в сообщении.

По данным СМИ, я в ближайшие недели оставшихся 1,4 тыс. задержанных вывезут с территории этого учреждения.

1 июля 2025 года президент Соединенных Штатов Дональд Трамп принял участие в церемонии открытия центра содержания нелегалов, который окружен болотами с аллигаторами. Лагерь открыли в национальном парке Эверглейдс во Флориде на месте заброшенного учебного аэродрома. Местные чиновники назвали изолятор «Аллигатор Алькатрас».

В тот же день президент США дал совет мигрантам, как спастись от хищников в случае побега из этого центра. Глава Белого дома заявил, что желающим совершить побег нужно бежать по кривой траектории, чтобы увернуться от зубастой пасти хищников.

Ранее в США пообещали посадить Трампа в тюрьму.